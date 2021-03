Usa-Arabia Saudita: colloquio telefonico Blinken-Faisal bin Farhan, focus su Yemen (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa avviene nel pieno di una nuova escalation del conflitto in Yemen che sta interessando non solo il nord del Paese, con l’offensiva lanciata dagli Houthi per conquistare la provincia ricca di petrolio di Marib, ma anche la stessa Arabia Saudita, colpita in questi mesi da continui lanci di razzi e droni che hanno minacciato le infrastrutture petrolifere del Paese. Come sottolineato dall’emittente “Al Arabiya” l’iniziativa saudita rientra nel quadro del continuo sostegno agli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, Martin Griffiths, dell'inviato Usa in Yemen, Timothy Lenderking, e del sultanato dell’Oman. (Nys)