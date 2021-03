Milano: Bolognini (Lega), vergognoso e vile attacco a sede Ugl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina è stata imbrattata da ignoti la sede di Ugl Milano con una scritta decisamente offensiva. Si tratta di un gesto vile perpetrato da vigliacchi". Lo dichiara in una nota il commissario provinciale di Milano della Lega Salvini premier Stefano Bolognini, a proposito dell'atto di vandalismo compiuto oggi contro la sede milanese del sindacato Ugl, esprimendo "la massima solidarietà mia e della Lega Milano al sindacato Ugl, al suo segretario regionale lombardo Claudio Morgillo e a tutti gli associati". "Sono sdegnato – prosegue Bolognini – da quest'attacco intimidatorio che ha il solo scopo di calunniare Ugl e minare le libertà sindacali di chi da sempre sta dalla parte dei lavoratori". "Non ci deve essere spazio a Milano per intimidazioni come queste, auspico – conclude – che i responsabili vengano identificati e puniti come meritano". (Com)