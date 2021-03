Trasporto: Grecia, riprendono i voli da e per Turchia, Albania e Nord Macedonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha revocato ieri le restrizioni sui voli dalla Turchia, Albania e Macedonia del Nord che erano state imposte per frenare la diffusione del coronavirus. Lo ha reso noto l'Autorità per l'aviazione civile (Ypa). Tutti i passeggeri dall'estero dovranno tuttavia mostrare un test Covid-19 negativo, effettuato entro 72 ore dal loro arrivo. Dovranno anche rimanere in quarantena a casa o nel luogo di soggiorno per sette giorni. La Ypa ha anche aumentato il limite di visitatori dalla Russia, a 4 mila a settimana da 500 precedenti, con voli consentiti per gli aeroporti di Atene, Salonicco e Iraklio a Creta. I passeggeri provenienti dal Regno Unito e dagli Emirati Arabi Uniti saranno soggetti a un test rapido Covid-19 obbligatorio all'arrivo in Grecia. Gli arrivi dal Regno Unito dovranno fare un altro test dopo la scadenza della quarantena di sette giorni. Verranno condotti test casuali anche sui passeggeri in arrivo e se i viaggiatori risulteranno positivi, la loro quarantena sarà estesa a 14 giorni. (Gra)