Milano: Comazzi (FI), Sala chiarisca posizione di Maran e futuro della giunta

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala chiarisca la posizione dell'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran e il futuro della sua giunta. Lo ha chiesto intervenendo in Consiglio comunale il consigliere di Forza Italia a Milano e capogruppo in Consiglio regionale, Gianluca Comazzi, a seguito delle indiscrezioni di stampa su un incarico di Maran al Ministero dei Trasporti. "Trovo curioso che a pochi mesi dalle elezioni, con importanti partite aperte come quella sul nuovo stadio San Siro, la riqualificazione degli Scali ferroviari e tanto altro, all’assessore in carica ne subentri uno nuovo, costretto a gestire questioni così delicate partendo pressoché da zero", osserva Comazzi, che al sindaco Sala ha chiesto "di chiarire quali sono i piani per l'assessorato all'Urbanistica: ci troveremo con un nuovo assessore o di fronte a un rimpasto imminente? A Milano abbiamo bisogno di un'amministrazione coesa ed efficiente: il Comune non può essere visto come un ripiego in attesa di altri incarichi a Roma. È giusto che il Consiglio comunale e i milanesi sappiano cosa aspettarsi da qui ai prossimi mesi".(Com)