Covid: Lopalco, con ripresa piano vaccinale si nota crollo contagio tra sanitari e ultra 80enni

- "Sono iniziati i richiami con le seconde dosi di vaccino agli over 80 di Puglia, per la precisione sono 31.357 le persone che hanno completato il ciclo (dato aggiornato alle ore 17.30). Si procede in tutte le province anche con le vaccinazioni domiciliari degli ultra ottantenni (in allegato le prime immagini a cura della Asl Taranto)". Lo ha comunicato la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza: "La Puglia sta dando esecuzione speditamente al piano vaccinale, oggi sono 503.332 le dosi somministrate a fronte di 581.545 consegnate, pari all'86,6 per cento (dato aggiornato alle ore 15.30). Di queste: 84.990 al personale scolastico, 13.683 alle forze armate. Le prime dosi a queste ultime due categorie, effettuate principalmente con Astrazeneca, sono state quasi completate del tutto. In settimana si recupereranno anche le vaccinazioni che erano state sospese la scorsa settimana a seguito del momentaneo blocco di Astrazeneca e poi riprogrammate". L'assessore regionale alla sanità Pier Luigi Lopalco ha spiegato: "Il piano vaccinale in Puglia procede al massimo ritmo consentito dalla disponibilità di vaccini. I primi effetti sulla pandemia già si osservano: è crollato il numero di casi fra gli operatori sanitari ed i casi fra gli ultra 80enni sono per la prima volta inferiori a quelli registrati nelle fasce di età più giovani. Il sistema Puglia è già pronto per somministrare fino a 50mila vaccini al giorno". (Ren)