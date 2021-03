Cina: esplosione uccide 5 persone nel Guangdong, la polizia apre un’indagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno cinque le persone morte in un'esplosione avvenuta in un edificio nel villaggio di Mingjing, vicino Guangzhou, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina. Tra le vittime, la persona sospettata di aver provocato l'esplosione. Il presunto autore, identificato come una persona di nome Hu, di 59 anni e originario di Panyu, ha introdotto dell'esplosivo nell'edificio per innescarlo intorno alle 10. Non si conoscono ancora le ragioni dell’azione. I feriti, per ora cinque, sono stati trasportati in ospedale e la polizia sta indagando sul caso. (Cip)