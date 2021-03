Slovacchia: ministro Economia Sulik presenta ufficialmente le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia slovacco, Richard Sulik, ha presentato le sue dimissioni alla presidente, Zuzana Caputova. Lo ha reso noto in conferenza stampa lo stesso ministro dimissionario, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Sulik ha precisato che gli altri due ministri di Libertà e solidarietà (Sas), ovvero il ministro dell'Istruzione, Branislav Grohling, e quello degli Esteri, Ivan Korcok, rassegneranno anch'essi le dimissioni giovedì prossimo se non verrà raggiunto un accordo tra le forze di governo per la soluzione della crisi. Sulik ritiene di aver fatto la sua parte, assecondando la richiesta di dimissioni fatta dal primo ministro, Igor Matovic, quale condizione perché anche quest'ultimo lasci il governo. Ora, dice Sulik, "è Matovic che deve dare le dimissioni". Il leader di Sas afferma di aver compiuto questo gesto affinché il premier faccia altrettanto e si possa procedere ad un rimpasto. Sulik non esclude di tornare a guidare un ministero una volta che il rimpasto sarà avvenuto, aggiungendo di preferire comunque il dicastero dell'Economia. Sas non intende invece assecondare la richiesta di rinunciare a un ministero a favore di Gente comune e personalità indipendenti (Olano). Considera peraltro il programma di governo e l'accordo di coalizione ragionevoli così come sono. Il partito continua a dirsi contrario a elezioni anticipate. (segue) (Vap)