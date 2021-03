Spagna: dopo un anno riapre l'Ifema di Madrid, il più grande centro fieristico del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituzione fiera di Madrid (Ifema) il più grande centro espositivo della Spagna, ha riaperto oggi i battenti per ospitare la fiera gastronomica "Hospitality Innovation Planet" (Hip). Un evento che sancisce il ritorno in grande stile dell'attività fieristica dopo la dichiarazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia del coronavirus in Spagna. Il congresso è stato organizzato nel rispetto delle misure anti-Covid e prevede due corridoi, un ingresso e un'uscita, in modo che i visitatori non si mescolano. Durante, le code, inoltre, è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza di un metro e mezzo.Essendo uno spazio chiuso, l'aria viene cambiata ogni venti minuti e in ogni ambiente c'è disponibilità di gel idroalcolico. Tutte le persone coinvolte nell'organizzazione hanno dovuto sottoporsi a un test antigenico. Nei mesi più duri della pandemia, Ifema era stato riconvertito in un ospedale arrivando ad ospitare quasi 4 mila pazienti positivi al coronavirus. Hip è la prima delle circa 60 fiere che si terranno quest'anno presso gli spazi espositivi di Ifema. (Spm)