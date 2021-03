Milano: Senna (lega) e Morgillo (Ugl), imbrattamento sede sindacato atto vile e ignobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un atto vile e ignobile, come tutti quelli che vengono compiuti a scopo intimidatorio: esprimiamo piena solidarietà ai vertici dell'Ugl milanese, a partire dal Segretario Riccardo Uberti, e condanniamo fortemente questo gesto da vigliacchi". Lo affermano in una nota congiunta Gianmarco Senna, Consigliere regionale della Lega e Presidente della Commissione Attività Produttive e Lavoro, e Claudio Morgillo, Segretario generale dell'Ugl Lombardia, sull'imbrattamento della sede dell'Ugl di Milano. "Non è minimamente accettabile cercare di minare le libertà sindacali, un atto non solo illegale ma anche immorale, perché si va a colpire una realtà che ha come scopo la difesa dei lavoratori – dichiarano Senna e Morgillo – soprattutto su un accordo che per la prima volta punta a dare tutele ai rider. Dopo i casi di Torino e Genova, adesso viene colpita anche Milano". "È necessario che tutti i partiti politici, di ogni schieramento, esprimano condanna per questo gesto vergognoso e pericoloso. La condanna alla violenza e all'intimidazione deve arrivare all'unisono da tutto il mondo politico milanese e non solo" sottolinea Senna. "Noi non retrocederemo di un millimetro ed andremo avanti nelle nostre battaglie, perché per noi lavoratori vengono sempre prima di tutto e non intendiamo lasciarci intimorire" conclude Morgillo.(Com)