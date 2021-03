Sicurezza: Cy4Gate firma due contratti per servizi di cyber intelligence e cyber security

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4Gate ha annunciato che fornirà sistemi di intelligenza cyber ad alta tecnologia ad un cliente governativo dell’Asia centrale per un valore di circa 300 mila euro, e prodotti/servizi di sicurezza cyber per 325 mila euro ad importanti clienti corporate dei segmenti high-tech, telco e trasporti. Stando alla relativa nota, le forniture ai clienti governativi e corporate includono la delivery di prodotti proprietari su entrambi i segmenti in cui Cy4Gate ha consolidato la propria customer value proposition, venendo riconosciuta quindi come qualificato player nella cyber warfare a 360 gradi: sono soluzioni a tecnologia spinta e che fanno leva su sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, machine e deep learning, cognitive computing considerati allo stato dell’arte. “Il 2021 prosegue con una fitta attività di iniziative di business development in Italia e all’estero, secondo le linee guida già definite per il triennio 2021-2023 che si stanno traducendo in acquisizione di nuovi clienti in differenti mercati, e mi fa restare ottimista per il prossimo futuro”, ha commentato Eugenio Santagata, amministratore delegato e direttore generale di Cy4Gate. “I contratti acquisiti sono indice della robustezza di un business model articolato su prodotti proprietari e differenziato su due segmenti government e corporate che rendono il business dell’azienda resiliente, mitigando gli effetti di turbolenze generate da fenomeni inattesi quali la pandemia”, Emanuele Galtieri, deputy general manager di Cy4Gate. (Com)