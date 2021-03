Svizzera: Covid, autorizzato temporaneamente vaccino di Johnson & Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia sanitaria della Svizzera (Swissmedic) ha autorizzato temporaneamente il vaccino anti Covid-19 Janssen sviluppato dalla società farmaceutica Johnson&Johnson per persone di età pari o superiore a 18 anni. Questo porta a tre il numero di vaccini ufficialmente autorizzati alla distribuzione in Svizzera per la prevenzione il Covid-19. Secondo quanto reso noto dall'agenzia sanitaria in un comunicato, i dati dello studio presentati mostrano un'efficacia media del 66,9 per cento nei gruppi di età studiati. Il 7 dicembre 2020, Janssen-Cilag AG, società del gruppo Johnson & Johnson, ha presentato una domanda a Swissmedic per l'autorizzazione del suo vaccino. "Dopo un'attenta revisione di tutta la documentazione presentata, Swissmedic ha concesso l'autorizzazione temporanea al vaccino Janssen", si legge. L'Hmec (la commissione degli esperti del farmaco), organo consultivo esterno di Swissmedic, ha espresso il proprio sostegno a questa decisione durante una riunione straordinaria. (Geb)