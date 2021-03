Covid: Patuanelli, ben venga piano potenziamento produzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario realizzare percorsi di produzione di elementi fondamentali per i Paesi europei e in questo senso è benvenuto il piano della Commissione europea di potenziare la produzione dei vaccini. Lo ha detto il ministro delle politiche agricole, Stefano Patuanelli, dopo il suo incontro a Bruxelles con il commissario europeo all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski. "Abbiamo visto fin dall'inizio della pandemia come l'aver abbandonato alcune produzioni ed essere completamente dipendenti da Paesi lontani in alcuni produzione sensibili sia un errore. E' capitato per le mascherine, oggi per i vaccini, domani potrà capitare per altre cose", ha ricordato il ministro. "Credo sia necessario" realizzare "percorsi di produzione di elementi fondamentali per i Paesi europei. Quindi ben venga questo piano per i vaccini", ha detto. "So che l'amico Thierry (Breton, commissario al Mercato interno) sta parlando spesso con Giancarlo Giorgetti (ministro allo sviluppo e credo che sia una necessità per l'Europa non solo per il nostro Paese", ha aggiunto Patuanelli. (Beb)