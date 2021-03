Bangladesh: Khaleda Zia, caso miniera Barapukuria aggiornato al 20 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata aggiornata al 20 maggio l’udienza per la determinazione dei capi d’accusa a carico di Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ed ex premier, in relazione al procedimento sull’appalto della miniera di carbone di Barapukuria, nel distretto di Dinajpur. Oggi il giudice Ruhul Imran del Tribunale speciale 2 di Dacca ha aggiornato il caso su richiesta della difesa, motivata dalle condizioni di salute della leader politica. La donna, 75 anni, soffre delle complicazioni di diverse patologie, tra le quali l’artrite reumatoide, il diabete e l’asma. Il 15 marzo il governo ha prorogato per altri sei mesi la sospensione della pena confermando le stesse condizioni precedenti: terapie in casa e divieto di lasciare il Paese. La sospensione è stata concessa, in base alla Sezione 401 del Codice di procedura penale, per la prima volta il 25 marzo 2020 e poi prorogata per sei mesi il 15 settembre 2020. Precedentemente, dal primo aprile 2019, la leader politica era stata trasferita dal carcere al policlinico universitario di Dacca Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (Bsmmu). (segue) (Inn)