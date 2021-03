Bangladesh: Khaleda Zia, caso miniera Barapukuria aggiornato al 20 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso in questione è nato da una denuncia del 2008 della Commissione nazionale anti-corruzione (Aac) in cui sono state citate anche altre 15 persone. Nel frattempo nove sono decedute (due delle quali per l’esecuzione di condanne a morte per crimini contro l’umanità). La denuncia ha per oggetto presunte tangenti per 1,59 miliardi di taka per l’assegnazione di un appalto per la costruzione, la gestione e la manutenzione della miniera alla compagnia China National Machinery Import and Export Corporation (Cmc), che aveva presentato l’offerta più alta. Il procedimento è uno dei numerosi che vedono coinvolta la leader politica, 75 anni, al governo del paese dal 1991 al 1996 e dal 2001 al 2006. Alcuni hanno già portato a delle condanne. Altri sono stati sospesi dalla Corte suprema. (segue) (Inn)