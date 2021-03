Congo-Kinshasa: Nord Kivu, esercito riconquista le città di Mpati e Busumba dalle milizie ribelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Repubblica democratica del Congo (Fardc) hanno ripreso il controllo delle città di Mpati e Busumba, nel territorio di Masisi della provincia orientale del Nord Kivu. Lo ha riferito all'emittente "Radio Okapi" il portavoce del settore operativo North Kivu Sokola 2, il maggiore Ndjike Kaiko, secondo cui la riconquista è stata resa possibile al termine di un'operazione condotta dall'esercito per circa una settimana contro la coalizione formata dalla milizia armata Nyantura e dall'Alleanza dei patrioti per un Congo libero (Apcls), che controllavano l'area da più di due anni. Lo scorso 12 marzo le Fardc avevano ripreso il controllo di Bukombo, località situata nel territorio di Rutshuru, sempre nella provincia del Nord Kivu, controllata dai miliziani della milizia armata Nyantura da più di 17 anni. Come riferito dal quotidiano congolese "Actualité", il territorio riconquistato dai militari era passato sotto il controllo delle forze dell'autoproclamato generale "Domi" nei primi anni Duemila. Bukombo si trova nel territorio di Rutshuru, lo stesso dove lo scorso 22 febbraio sono stati uccisi in un agguato l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Luca Iacovacci e l'autista del Programma alimentare mondiale (Pam) Mustapha Milambo. Da diversi mesi le Fardc, attraverso il settore operativo North Kivu Sokola 2, hanno avviato operazioni in diversi angoli della provincia contro i gruppi armati attivi in zona. (segue) (Res)