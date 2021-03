Editoria: Mollicone (Fd'I), bene apertura Moles, servono più fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo apprezzato l'apertura e l'atteggiamento verso il Parlamento del sottosegretario Moles, in particolare sugli impegni presi nei prossimi provvedimenti, dove auspichiamo l'introduzione del credito d'imposta per la distribuzione e del regime fiscale Iva agevolato per la forfetizzazione delle rese, ma lanciamo un appello affinché, per tutelare il pluralismo e i posti di lavoro della filiera editoriale, chieda subito, già nel passaggio parlamentare del decreto Sostegno, ci possa essere un aiuto". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fd'I in commissione Editoria e responsabile nazionale Innovazione del partito, Federico Mollicone. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "vanno introdotte misure come l'editoria 5.0, il sostegno alla transizione al digitale, l'istituzione di un Fondo straordinario per interventi a sostegno dell'innovazione dell'editoria, interventi per favorire l'assunzione di giornalisti, per il sostegno alla domanda con incentivi agli abbonamenti, per l'informatizzazione delle edicole, per la consegna a domicilio, così da tutelare le aziende editoriali. Infine, chiediamo, nell'ambito della direttiva Copyright, di introdurre, come indicato dall'ordine del giorno di Fd'I approvato in Senato, un meccanismo di negoziazione obbligatoria fra editori e over-the-top, con possibilità di azione arbitrale, così da difendere la sovranità digitale e i diritti di remunerazione del lavoro creativo", conclude Mollicone. (Com)