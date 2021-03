I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Eni: pg Milano, assolvere presunti mediatori condannati in primo grado per caso Nigeria - Assolvere i due presunti mediatori Gianluca Di Nardo e Emeka Obi con la formula del "fatto non sussiste" dall'accusa di corruzione internazionale nell'ambito del caso Eni/Shell-Nigeria. È quanto ha chiesto il sostituto procuratore generale Celestina Gravina alla seconda sezione penale della Corte di appello di Milano al termine della sua requisitoria nel processo di secondo grado a carico di Di Nardo e Obi, condannati in abbreviato a 4 anni di reclusione in un primo filone processuale distinto da quello con rito ordinario che lo scorso 17 marzo si è concluso con 15 assoluzioni, tra cui l'attuale amministratore di Eni Claudio Descalzi, il suo predecessore Paolo Scaroni e le due multinazionali. Nella prossima udienza del 13 aprile interverranno le difese di Di Nardo e Obi. (segue) (Rem)