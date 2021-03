I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Milano: Comune candida a Pinqua due progetti da 15 milioni per Niguarda e San Siro - Il Comune di Milano, entro il termine del 16 marzo, ha presentato al Ministero alle infrastrutture due progetti per accedere ai finanziamenti previsti dal Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, il cosiddetto PInqua. Si tratta di due progetti tra loro molto simili, entrambi da 15 milioni di euro, uno nel quartiere Niguarda e uno in quello di San Siro, che l'assessore alle Politiche abitative e sociali Gabriele Rabaiotti ha illustrato oggi alla commissione consiliare congiunta Casa e Periferie. Il progetto su Niguarda, in particolare, destina 9 dei 15 milioni per la ristrutturazione di un edificio di via Pianell 15, dismesso da decenni, dove creare un hub per la residenzialità temporanea, definito da Rabaiotti una sorta di "ostello popolare". Si tratta di novanta posti letto per studenti e lavoratori o piccole famiglie in emergenza abitativa, che cercano una soluzione transitoria a basso prezzo. A questi si aggiungono, sempre nello stesso stabile, cinque mini alloggi per forme di ospitalità più autonome e spazi per servizi al piano terra. 3,5 milioni del progetto Niguarda sono invece destinati alla ristrutturazione di 23 appartamenti popolari all'interno di condomini misti e la restante parte, 2,5 milioni, per interventi su sedimi stradali, per la pedonalità, la ciclabilità e su spazi pubblici. Gli interventi candidati ai finanziamenti del Mit si coniugano con altri, sulla stessa zona, che beneficiano di altri finanziamenti (ad esempio il superbonus 110 per cento) per un totale di quasi 30 milioni di euro.