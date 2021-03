I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: rapine e aggressioni al Ticinese, presa gang di giovani - Quattro giovani italiani di origini nordafricane, tra cui due minorenni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Milano perché ritenuti gli autori di due rapine ad altrettante vittime tra il gennaio e il febbraio 2020. Un quinto membro del gruppo, straniero irregolare di 28 anni, è attualmente ricercato. Stando alle indagini della squadra investigativa del commissariato Ticinese, diretta dal vicequestore Anna Bruno, i cinque avrebbero rapinato la sera dell'8 gennaio dell'anno scorso un 23enne italiano all'interno del Parco Baden-Powell e circa un mese dopo, l'11 febbraio, un 25enne italiano lungo Ripa di Porta Ticinese. In entrambi gli episodi definiti dagli investigatori delle "rapine d'umiliazione" il modus operandi era lo stesso: accerchiavano il bersaglio quando era solo, gli portavano via lo smartphone, gli accessori e il portafoglio e poi lo malmenavano senza motivo. Nel primo episodio, il 25enne era stato colpito alla testa con il calcio di una pistola da soft-air. Nel secondo, invece, al 23enne, dopo essere stato minacciato con un coltello era stato preso a calci e pugni. Da quanto si è saputo i due minorenni farebbero parte dei 'Golas Locos', la crew di trapper di via Gola coinvolta nelle indagini sui cosiddetti disordini di Capodanno 2020. Durante una delle perquisizioni tra via Gola e via Pichi della Squadra mobile in collaborazione con i poliziotti del commissariato era stata ritrovata a casa di uno degli indagati l'arma giocattolo utilizzata nelle rapine. Due dei maggiorenni, di 22 e 21 anni, sono stati raggiunti sabato da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Manuela Scudieri su richiesta del pm Maria Cristina Ria mentre nei confronti dei due minorenni, all'epoca dei fatti di 18 e 17 anni, ha proceduto l'autorità giudiziaria minorile. Le indagini degli investigatori del commissariato di Porta Ticinese proseguono per accertare se il gruppo sia responsabile di altre rapine consumate nella stessa zona. (Rem)