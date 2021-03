Ue: Patuanelli, transizione verde in agricoltura ha bisogno di flessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le raccomandazioni della Commissione europea, la "Farm to Fork" (dal produttore al consumatore) e quella per la biodiversità che puntano ad arrivare a una agricoltura europea sempre più in linea con il Green deal europeo e la sostenibilità ambientale, devono avere un riscontro quanto più flessibile all'interno della nuova Politica agricola comune (Pac). Lo ha detto il ministro delle politiche agricole, Stefano Patuanelli, dopo il suo incontro a Bruxelles con il commissario europeo all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski. "Non voglio citare una priorità singola" dell'Italia all'interno del negoziato con gli altri Stati membri sulla Politica agricola comune (Pac), ha detto il ministro. "Dico soltanto che ogni percorso di transizione ha necessità di strumenti flessibili e dei tempi giusti. Credo che questo sia ciò che bisogna garantirsi all'interno della nuova Pac nel rapporto che ci sarà nella strategia nazionale, le Regioni da un lato e l'Europa dall'altro. Ciascuno Stato membro deve avere la possibilità di raggiungere gli obiettivo che vengono fissati con strumenti che si adattino alla loro tipologia produttiva. E questo è in generale il percorso da fare", ha detto. "Poi, è chiaro che le raccomandazioni Farm to Fork", ovvero dal produttore al consumatore, e la strategia per la "biodiversità della Commissione devono trovare in qualche modo un riscontro nella Pac, ma è giusto che questo riscontro sia il più flessibile possibile", ha concluso Patuanelli. (Beb)