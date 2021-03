Cina: Lega, solidarietà a eurodeputati sanzionati, da Pechino atteggiamento inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Pechino un atteggiamento inaccettabile: solidarietà agli europarlamentari sanzionati dalla Cina, un attacco ingiustificato alla democrazia e un gesto apertamente ostile contro membri del Parlamento liberamente eletti". Così in una nota gli europarlamentari della Lega. "Questo regime che sanziona i deputati europei è lo stesso con cui l’Ue, con condotta ipocrita, ha portato avanti e concluso negoziati tra Natale e Capodanno per volere di Berlino, e lo stesso che ha deciso ritorsioni commerciali contro l’Australia, ‘rea’ di aver chiesto un’inchiesta internazionale su Wuhan: atteggiamenti denunciati dalla Lega, ma sui quali tutte le altre forze politiche si sono purtroppo voltate dall’altra parte. Bruxelles la smetta di chiudere gli occhi davanti alla Cina e non si faccia intimidire", aggiungono. (Res)