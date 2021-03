Germania: Procura Amburgo, nuove accuse contro vedova rapper dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale di Amburgo ha sollevato nuove accuse contro la vedova di Denis Cuspert, il rapper berlinese noto come Deso Dogg, dal 2014 miliziano dello Stato islamico deceduto in Siria durante un bombardamento aereo nel 2018. Il pubblico ministero accusa la donna di favoreggiamento di crimini contro l'umanità nella forma di riduzione in schiavitù. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, a ottobre del 2020, la vedova di Cuspert, che ha la doppia cittadinanza tunisina e tedesca, era stata già condannata a tre anni e sei mesi di reclusione da un tribunale di Amburgo. I magistrati avevano riconosciuto la donna colpevole di appartenenza a organizzazione terroristica, violazione della legge sulle armi da guerra e per il proprio contributo alla riduzione in schiavitù una 13enne yazida in Siria. Come precisato dalla Procura di Amburgo, le nuove accuse a carico della vedova di Cuspert costituiscono “un atto procedurale diverso in cui sono interessate altre parti lese e un diverso periodo del reato”. Inoltre, non viene violato il principio del “ne bis in idem”, secondo cui non si può essere processati più volte per il medesimo reato. In particolare, la donna è ora accusata di porto illegale d'armi e favoreggiamento della schiavitù, avendo costretto due ragazze yazide a pulire la propria abitazione in Siria. Qualora venisse nuovamente condannata, la vedova di Cuspert rischia una pena detentiva significativamente più lunga di quella che le è già stata inflitta. (segue) (Geb)