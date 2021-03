Germania: Procura Amburgo, nuove accuse contro vedova rapper dello Stato islamico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il primo processo a suo carico, la donna si era difesa sostenendo di essersi recata in Siria “soltanto per vedere” lo Stato islamico, per poi non riconoscersi nel sedicente califfato. Tuttavia, da numerose prove è emerso come la cittadina tedesca-tunisina fosse una sostenitrice dell'organizzazione terroristica. Nata ad Amburgo nel 1985, la vedova di Cuspert è stata arrestata nella medesima città a settembre del 2019. Dal 2015, la donna ha militato nello Stato islamico in Siria, dove a Raqqa ha raggiunto con i suoi tre figli il primo marito, combattente dell'organizzazione terroristica, dalla Germania attraverso la Turchia. In Siria, la donna avrebbe allevato i propri bambini nell'ideologia del gruppo allora guidato da Abu Bakr al Baghdadi. Divenuta vedova nel 2015, quando il marito è stato ucciso, la donna ha sposato in seconde nozze Cuspert con cui ha concepito un figlio, tornando in Germania nel 2016 per il parto. Militante nello Stato islamico dal 2014, Deso Dogg figurava nell'elenco dei terroristi redatto dalle autorità degli Stati Uniti. (Geb)