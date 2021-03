Serbia: presidente Vucic, investimenti per sviluppare est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia sta investendo molto per lo sviluppo della parte orientale del Paese, anche al fine di permettere ad alcune persone emigrate di tornare in patria. Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandr Vucic, parlando dalla zona industriale di Zajecar dove oggi è stato in visita. Secondo Vucic, per lo sviluppo della Serbia orientale servono investimenti infrastrutturali e nelle aziende. "Per le persone qui, nell'area di Timok, è importante che investiamo grandi quantità di denaro nella strada tra Zajecar e Knjazevac, che è importante per loro ma anche per Kragujevac, Belgrado, Novi Sad, e per tutti coloro che vogliono recarsi nel monte Stara Planina", ha dichiarato Vucic auspicando di poter arrivare alla creazione di 2.500 posti di lavoro nella zona industriale di Zajecar.(Seb)