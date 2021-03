Vaccini: Pesco (M5S), in Lombardia unici responsabili Fontana e sua Giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini chiama, Fontana risponde. Dopo il caos di prenotazioni per cui la campagna vaccinale in Lombardia è a dir poco un disastro, il governatore Fontana trova un nuovo capro espiatorio e annuncia la rimozione dei componenti del CdA di Aria. Aria, società controllata da chi? Ma da Regione Lombardia, naturalmente. A quanto pare non è bastato metter da parte l'assessore Gallera sostituendolo con Letizia Moratti che peraltro si lamentava della gestione della campagna vaccinale come se non fosse sotto la sua responsabilità. In quest'anno abbiamo assistito a una sequela di errori drammatici. Non abbiamo sentito nemmeno una parola di scuse. Solo un perpetuo scaricabarile per non assumersi responsabilità. Fontana e la sua giunta si arrendano: sono inadeguati. Chiedano supporto alla struttura commissariale, lo facciano per il bene dei lombardi". Lo afferma in una nota, il senatore lombardo del Movimento 5 Stelle, Daniele Pesco, presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama. (Com)