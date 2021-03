Lombardia: Di Marco (M5s), su cantiere Aler a Pioltello ritardi esasperanti e incertezza sulla consegna dei lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia e segretario della commissione territorio e infrastrutture, Nicola Di Marco, ha visitato il cantiere Aler di via Roma, a Pioltello, in cui da 15 anni dovrebbero essere realizzati 39 nuovi alloggi. "Abbiamo richiesto, per questo lunedì mattina, un sopralluogo congiunto con i funzionari dell'azienda in modo da vedere di persona il reale stato di avanzamento dei lavori e delle condizioni del cantiere. Nella visita guidata all'interno del perimetro e dentro alcuni alloggi abbiamo potuto riscontrare come questa struttura sia un vero e proprio scheletro di cemento, lasciato al momento in uno stato di abbandono. Eppure questa struttura doveva diventare uno stabile da mettere a disposizione delle famiglie in difficoltà, ma dopo 15 anni ci sembra ancora molto lontana la fine dei lavori", dichiara Di Marco. "L'anno di ultimazione dell'opera avrebbe dovuto essere il 2018 ma il cantiere è stato messo sotto sequestro a causa di abbandono di materiale pericoloso da parte dell'azienda appaltatrice. Aler, nel mese di novembre 2020 mi ha comunicato, in risposta a un mio accesso agli atti, come data per il nuovo bando il primo semestre 2021, e per l'ultimazione il primo semestre 2022. Oggi, invece, abbiamo potuto renderci conto che molto probabilmente questi alloggi verranno assegnati non prima del 2023. Non siamo assolutamente soddisfatti, ci troviamo davanti ad una costante incertezza che è inaccettabile. Questo è uno dei tanti esempi della malagestione di Aler e Regione Lombardia nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, a discapito di intere famiglie che non hanno una casa” spiega Di Marco. Al sopralluogo era presente anche il Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Pioltello: "Ho richiesto il contributo del nostro rappresentante in Regione, il consigliere Di Marco, perché la situazione nella città è disperata ed è necessario fare rete tra tutti i livelli Istituzionali. Questo cantiere, come segnalato da diversi cittadini, è anche fonte di imbarazzo e degrado anche per tutti gli altri stabili adiacenti non essendo un bel vedere. A tutto ciò si aggiunge anche il fatto che a Pioltello ci sono molti alloggi Aler sfitti, pronti per essere riassegnati. Serve uno sforzo sul fronte dell'emergenza abitativa, oggi più che mai". (Com)