Editoria: Casa (M5s), necessario sostegno a settore per uscire da crisi

- "Viviamo un drammatico momento di crisi nel quale il sostegno pubblico è per molti settori economici l'unica e ultima ancora di sopravvivenza. Lo stato critico dell'editoria - settore nel quale l'attuale congiuntura si sovrappone a una grande crisi strutturale che va avanti da anni - non è meno grave. Scongiurare la perdita di posti di lavoro e la chiusura di molte aziende editoriali è indispensabile non solo per ragioni d'equità sociale, ma anche per non impoverire il dibattito pubblico, per preservare un'editoria di qualità, per non lasciare che l'informazione sia ostaggio delle fake news o di chi esercita una posizione dominante (solitamente i pochi grandi player internazionali). Il Recovery plan può garantire che si arrivi a una transizione senza che il settore perda pezzi importanti di sé. Occorre un pluralismo editoriale che garantisca la qualità delle notizie e dell'approfondimento giornalistico". Lo afferma in una nota Vittoria Casa, presidente della commissione Cultura alla Camera, a margine dell'audizione odierna del sottosegretario all'Editoria Giuseppe Moles. (Com)