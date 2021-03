Lavoro: Battisti (Pd), bene unanimità commissione su legge parità salariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità in Commissione della legge per la parità salariale, promossa dalla collega Eleonora Mattia e che ho subito sottoscritto e appoggiato. Avere eletto delle Consigliere regionali come Eleonora, ci permette di raccogliere le istanze delle donne e di declinarle in azioni concrete". Così in una nota la consigliera regionale del Lazio, Sara Battisti (Pd). "Quello del gender pay gap è un problema molto sentito, la Regione Lazio con questa legge sarà la prima a dotarsi di uno strumento per raggiungere la parità salariale tra uomini e donne. Si tratta di un passo fondamentale per una piena equità - sottolinea - di cui molte volte la politica parla senza mettere in campo provvedimenti concreti. La Regione Lazio con questa legge e i numerosi dispositivi normativi approvati in questa legislatura, si dimostra ancora una volta 'ente del fare', davvero dalla parte delle donne - aggiunge -. È emblematico il voto favorevole all'unanimità della commissione, un voto trasversale di tutte le forze politiche. Ora dobbiamo - conclude - procedere spediti verso l'approvazione in aula".(Com)