Ama: Uiltrasporti Lazio, chiesta conferma di piano assunzionale già approvato in mesi scorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'illustrazione da parte dell'amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, del piano industriale dell'azienda ai sindacati "abbiamo richiesto nuovamente la conferma del piano assunzionale 2020 approvato nei mesi di luglio ed agosto e dei successivi piani di crescita occupazionale per l'anno 2021 a fronte di un'uscita a oggi certificata di 950 lavoratori dal 2014 al 2020". Lo dichiara in una nota il sindacalista della Uiltrasporti del Lazio, Alessandro Bonfigli. "Abbiamo sottolineato inoltre di inserire in un quadro di assoluta trasparenza tutti gli impedimenti limitativi riscontrati dall'analisi fatta dalla task force di Ama al fine di acquisire tutti gli elementi certi che hanno contribuito allo sviluppo di un piano industriale che a nostro avviso deve essere, ora o mai più, di grande equilibrio e di grande visione strategica per tutta la comunità aziendale e per la città di Roma”. (Com)