Giordania-Cipro: re Abdullah II a Anastasiades, rafforzare cooperazione bilaterale

- Il re della Giordania, Abdullah II, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente di Cipro, Nikos Anastasiades. Lo riferisce l’agenzia di stampa giordana “Petra”, secondo cui i due capi di Stato hanno discusso delle “relazioni di amicizia tra i due Paesi e dei mezzi per rafforzare la cooperazione in diversi settori, come anche gli sforzi congiunti per combattere il coronavirus”. Da parte sua, il monarca hashemita ha sottolineato che Cipro e Giordania sono accomunate da interessi comuni, e ciò contribuisce allo sviluppo dei legami bilaterali. Da parte sua, il presidente cipriota si è felicitato con re Abdullah per il centenario dello Stato giordano. (Res)