Cultura: Guadagno (M5s), in arrivo nuovo regolamento sistema musei di Roma Capitale

- Un nuovo regolamento del sistema dei musei di Roma Capitale è stato presentato questa mattina in commissione Cultura, alla presenza dall’assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci e della Sovrintendente capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli. In un post su Facebook la presidente M5s della commissione Cultura di Roma, Eleonora Guadagno, spiega: "Si tratta di una delibera molto importante e necessaria, perché le nuove disposizioni normative statali e regionali impongono l’aggiornamento del vecchio regolamento comunale risalente al 1971". Il nuovo regolamento è uno dei requisiti minimi di qualità che la legge della Regione Lazio 24 del 15 novembre 2019 individua per l’accesso all’organizzazione museale regionale e ai relativi fondi. In continuità con il passato - sottolinea Guadagno - la gestione rimane centralizzata, con un regolamento quadro al quale sono poi allegati i regolamenti dei singoli musei. Il sistema museale di Roma Capitale è costituito da un insieme molto differenziato e di grande valore, che nel nuovo regolamento viene suddiviso in cinque aree: Musei Capitolini e Archeologici, ad esempio i Musei Capitolini, l’Ara Pacis; Musei d’Arte moderna e contemporanea, tra cui Palazzo Braschi o la casa museo Alberto Moravia; Musei e siti del territorio, come il Museo della Mura o la Villa di Massenzio; Musei Scientifici e Planetario; Musei delle Ville, tra i quali sono ricompresi anche il Museo di Villa Vecchia a Villa Pamphjli e il museo del Giocattolo, con apertura prevista nel 2022. Vengono poi elencate - conclude - le funzioni, i principi di gestione, i compiti del Sovrintendente e del direttore". (Rer)