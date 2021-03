Grosseto: scoperto con un chilo di marijuana in stazione, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia Ferroviaria, nella stazione di Grosseto, hanno arrestato uno spacciatore trovato in possesso di oltre 1 kg di marjuana. Nel corso di un controllo ai passeggeri in arrivo da un treno regionale, gli operatori di Grosseto hanno individuato un giovane che, alla loro vista, si è fermato a bordo del convoglio, cercando di tornare sui suoi passi mentre scendeva. L’atteggiamento dell’uomo, un 28enne originario della Nigeria, ha insospettito gli agenti che hanno deciso di fermarlo, allertati anche dal forte odore acre caratteristico della marjuana, proveniente dallo zaino che aveva al seguito. Sottoposto a controllo, l’uomo, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso dell’ingente quantitativo di droga occultato, oltre che nello zaino, anche sulla persona e suddiviso in vari involucri. (Ren)