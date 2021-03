Covid: vaccino Sputnik V, team esperti Centro Gamaleja atteso in Italia già da mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un team di esperti del Centro Gamaleja, che ha sviluppato il vaccino contro il coronavirus Sputnik V, potrebbe arrivare in Italia già mercoledì. È quanto apprende “Agenzia Nova” da fonti sanitarie. In precedenza, il direttore del Centro Gamaleja, Aleksander Gintsburg, ha dichiarato che “letteralmente in una settimana” dei suoi collaboratori sarebbero stati accolti in Italia per “portare dei campioni di protoplasma delle persone vaccinate con lo Sputnik V per testarli” anche su diverse varianti del Covid. (Rer)