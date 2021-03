Roma 2021: Letta, Gualtieri grande opportunità ma per decidere ho bisogno di tutti i dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gualtieri da ministro del Tesoro ha fatto benissimo ed è una grande opportunità per il partito ma io ho fermato tutto” sulla sua candidatura a sindaco di Roma “perché per scegliere al meglio per i territori ho bisogno di tutti dati disponibili. Dobbiamo prima fare il punto”. Lo ha affermato segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervistato da “Repubblica tv”. “Bisogna fare le scelte giuste e le faremo al momento opportuno”, ha aggiunto. (Rin)