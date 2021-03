Vaccini: Mammì (M5s), caos Aria è ennesimo fallimento gestione Fontana-Moratti a discapito cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata lombarda del Movimento 5 Stelle Stefania Mammì dichiara in una nota: "Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dopo il disastro degli ultimi giorni per i disservizi legati alle prenotazioni delle vaccinazioni ha deciso di rimuovere i vertici e azzerare il Cda di Aria S.p.A.. Peccato che si tratti di una società controllata dalla Regione stessa, di cui Letizia Moratti è vicepresidente". "Come al solito assistiamo all'ennesima falla gestionale di questa giunta da quando è iniziata l'emergenza, con il conseguente scarico di responsabilità cui siamo ormai abituati. I cittadini lombardi meritano persone con comprovata esperienza, professionalità, onorabilità e soprattutto con la competenza e l'approfondita conoscenza di come funzionano gli appalti pubblici. Per questo Attilio Fontana e Letizia Moratti, invece di scaricare colpe sui disservizi continui provocati dalla loro gestione, dovrebbero assumersi le proprie responsabilità e chiedere scusa ai cittadini lombardi", conclude. (Com)