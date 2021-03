Cina: Usa, Canada, Regno Unito e Ue annunciano sanzioni coordinate per violazioni nello Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito e l’Unione europea sono pronti ad annunciare nuove sanzioni coordinate contro la Cina per le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, la regione nord-occidentale del Paese nella quale abita la minoranza musulmana uigura. Lo riferisce la rivista statunitense “Politico” citando due fonti ben informate. Le sanzioni saranno di vario tipo e includeranno misure economiche nei confronti di individui considerati coinvolti nelle violazioni dei diritti degli uiguri. L’Unione europea ha già annunciato questa mattina sanzioni nei confronti di quattro funzionari cinesi responsabili dell’internamento di centinaia di migliaia di persone. La campagna coordinata di sanzioni viene lanciata in occasione della visita a Bruxelles del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che la scorsa settimana ha partecipato in Alaska a un duro confronto con l’omologo cinese Wang Yi e con il direttore del Comitato centrale per gli affari esteri del Partito comunista cinese, Yang Jiechi. (Nys)