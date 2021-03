Vaccini: Roggiani (Pd), raccolte oltre tremila firme per chiedere un commissario in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd Milano Metropolitana ha firmato e rilancia la petizione "Subito un commissario per i vaccini in Lombardia" promossa dal presidente del Municipio 6 di Milano, Santo Minniti, che ha raccolto in due ore oltre tremila firme. "Ormai il fallimento della gestione della sanità in Lombardia è sotto gli occhi di tutti - afferma in una nota Silvia Roggiani, segretaria metropolitana Pd - L'ultimo flop, targato Fontana & co, riguarda il sistema delle prenotazioni della società Aria, che ha visto finire la nostra regione su tutti i giornali per lo scandalo delle sedi vaccinali di Cremona e Como andate deserte. Parliamo di una società, fortemente voluta dall'attuale giunta, responsabile solo qualche mese fa delle disastrose gare per i vaccini antinfluenzali e dell'acquisto dei famosi camici del cognato del presidente, diventati poi una donazione. La Lombardia ha bisogno di aiuto, e non basta pensare che sia sufficiente far dimettere qualche dirigente per risolvere le cose. E' un anno che denunciamo ritardi e continui errori, e a nulla sono serviti i cambi di poltrone decisi da Fontana. Questa giunta prenda atto del suo fallimento e la smetta di nascondersi dietro proclami e scaricabarili. Insieme alle cittadine e ai cittadini chiediamo che il governo invii in Lombardia un commissario capace di gestire le vaccinazioni e di mettere fine a questo incubo" conclude Roggiani(Com)