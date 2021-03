Russia: ministro Industria, entro metà dell'anno 80 milioni di dosi vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la metà del 2021 la Russia prevede di immettere in circolazione più di 80 milioni di dosi delle due componenti del vaccino contro il coronavirus Sputnik V (sviluppato dal Centro Gamaleya), 5,5 milioni di dosi di Epivakkorona (sviluppato dal Centro Vektor) e 775 mila dosi del Kovivak (sviluppato dal Centro Chumakov). Lo ha annunciato il ministro dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa, Denis Manturov, in un incontro con il presidente Vladimir Putin. "Secondo i piani, a marzo dovrebbero essere prodotti 12,5 milioni di kit di vaccini, prevediamo di raggiungere i 17 milioni ad aprile e continuare ad aumentare i volumi, producendo oltre 80 milioni di componenti per le due dosi entro la fine della prima metà dell'anno", ha dichiarato Manturov. (segue) (Rum)