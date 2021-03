Roma: Bordoni (Lega), impedire licenziamenti nei servizi Museali di Ostia Antica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici persone rischiano il posto di lavoro "perché la Direzione dei Beni Culturali ha interrotto il rapporto con la cooperativa che garantiva i servizi di vendita biglietti, book-shop, caffetteria e ristorazione presso il Museo di Ostia Antica, ancor prima di indire una gara". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: "Meno male che bisognava puntare sul turismo e sulla cultura per la ripartenza, prendendosi cura delle bellezze storico-naturalistiche e valorizzando le enormi ricchezze del parco archeologico di Ostia Antica. Ai danni della pandemia si aggiungono quelli della burocrazia: da almeno un anno la Consip deve pubblicare il bando per affidare i servizi di accoglienza tra cui appunto biglietti, bar e visite. L'11 marzo è scaduta la concessione in proroga per la Nova Musa ma vedersi recapitare lettere di licenziamento in questo periodo è semplicemente inammissibile, chiediamo -conclude Bordoni- di aprire subito un tavolo di crisi al Ministero dei Beni Culturali per garantire i lavatori in primis e consentire il futuro accesso dei visitatori a partire dal termine della zona rossa nel Lazio". (Com)