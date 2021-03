Editoria: Moles, in Pnrr sostegno a settore, non lasciare indietro nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Pnrr è di fondamentale importanza anche per il sostegno economico al settore dell’informazione. Deve essere un’opportunità per offrire il giusto sostegno per i sacrifici fatti, non lasciando indietro nessuno”. Lo ha chiarito il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’editoria, Giuseppe Moles, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Cultura della Camera sui contenuti della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Sono consapevole della crisi che attanaglia il settore dell’informazione. Crisi che - ha aggiunto - è stata aggravata dalla pandemia, per la perdita dei ricavi in termini pubblicitari e di diffusione”. Le risorse “devono servire per accelerare il processo di modernizzazione del settore, anche attraverso la trasformazione digitale”, ha aggiunto ricordando l’importanza anche “di un ricambio generazionale”. (Rin)