Lavoro: Pellecchia (Fit-Cisl), Amazon in Italia rispetti le norme italiane

- Ci fa piacere che i clienti, manifestando solidarietà nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori scioperanti, hanno condiviso le ragioni della protesta e siamo soddisfatti per l'alta adesione al primo sciopero della storia di Amazon Italia: il nostro messaggio è chiaro, la concorrenza tra aziende non va fatta "risparmiando" su salari e diritti dei lavoratori. Così in una nota Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl. “Chi opera in Italia rispetti le norme italiane: Amazon deve accettare relazioni sindacali normali e aprirsi al confronto per trovare le giuste soluzioni alle criticità esistenti e contrattare un sistema di welfare moderno che risponda ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori”, ha detto, aggiungendo che “se la multinazionale continua a fare orecchie da mercante, la protesta non potrà che continuare". Amazon, ha concluso Pellecchia, ha registrato un “boom di ordini a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, con conseguente e significativo incremento di fatturato e utili: avvii subito il confronto per dare a lavoratrici e lavoratori le risposte che aspettano da anni”. (Com)