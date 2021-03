© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A scuola "il tempo pieno al nord è un diritto, al sud un miraggio. Questo non va bene e bisogna intervenire. Con il ministro Bianchi siamo d'accordo di lavorare sul tema per consentire alle donne una vita più agevole". Lo ha detto Mara Carfagna, ministro per Sud intervenuta al webinar dal titolo "Obiettivo 62% - l'occupazione femminile come rilancio nazionale. (Com)