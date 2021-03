Speciale scuola: Pittoni (Lega), cancellazione vincolo quinquennale solo questione tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spazzeremo via il vincolo quinquennale. È solo questione di tempo". Così su Facebook il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama, che spiega: "Per la soluzione a suo tempo illustrata a forze politiche e sindacati, siamo ormai fuori tempo massimo. Ci sono, comunque, ancora margini d'intervento. Il vincolo quinquennale è un problema reale. Non si può ignorare. Il meccanismo attuale, infatti, non solo colpisce l'interesse individuale di chi aspira a ricongiungersi alla famiglia. Mette a rischio pure l'interesse pubblico di assicurare la massima copertura delle cattedre vacanti con personale di ruolo. Vi sono aree del Paese dove lo stipendio non riesce più a coprire i costi della mobilità e decine di migliaia di cattedre - conclude Pittoni - finiscono affidate a personale supplente". (Rin)