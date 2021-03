Lavoro: Landini (Cgil) su Amazon, dopo convinta adesione a sciopero multinazionale riapra confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La convinta adesione al primo sciopero in Italia delle lavoratrici e dei lavoratori della filiera di Amazon, indetto dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, e la piena riuscita delle iniziative di mobilitazione, richiede risposte da parte della multinazionale e l’immediata riapertura delle trattative, per arrivare a un accordo sulle richieste avanzate relative ai salari, alle stabilizzazioni e alle condizioni di lavoro". Lo afferma in una nota il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Le tante manifestazioni di solidarietà, che ci sono state in queste ore nei confronti degli addetti agli hub e alle consegne e dei driver (circa 40 mila in tutta Italia), anche da parte di esponenti della politica e delle istituzioni - prosegue il segretario della Cgil - devono ora trasformarsi in atti concreti da parte del governo e del Parlamento, per riaffermare il principio che fare impresa nel nostro Paese vuol dire riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva nazionale e aziendale, e a un corretto sistema di relazioni sindacali. Condizioni necessarie - conclude Landini - per ridare dignità alle persone, sconfiggere la precarietà e garantire un lavoro di qualità". (Com)