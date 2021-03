Vaccini: Regione Lombardia commissaria Aria, dg Gubian alla guida della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanto tuonò che piovve. Oggi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ufficializzato di aver “chiesto ai membri del consiglio di amministrazione di Aria di fare un passo indietro: in caso contrario azzererò il Cda e affiderò al direttore generale, Lorenzo Gubian, la guida della società". Una notizia data con la lettura di un comunicato durante un punto stampa a Palazzo Lombardia che ha confermato le indiscrezioni delle ultime ore. "I disservizi informatici registrati dopo la campagna vaccinale a Como, Cremona e Monza e Brianza hanno creato disagi a molti cittadini e inficiato il lavoro di molti sanitari e non che si stanno impegnando con grande determinazione e professionalità nei centri vaccinali”, ha detto Fontana in riferimento a quanto successo negli ultimi tre giorni in particolare in provincia di Cremona dove non sono mai arrivati gli sms per convocare le persone a farsi vaccinare, al punto che, come riferisce il quotidiano la Repubblica, il sindaco di San Bassano (Cr) è andato a prendere i suoi concittadini casa per casa e li ha portati a farsi vaccinare perché, “c'erano i vaccini, non gli anziani”. Che ci fossero frizioni, per usare un eufemismo, tra alcuni membri della Giunta e Aria (l'agenzia nata dalla fusione tra le partecipate regionali Lombardia informatica, Infrastrutture Lombarde e Arca, la centrale acquisti della Regione), non è certo notizia di questi giorni, Guido Bertolaso, il consulente per l'attuazione e il coordinamento del piano vaccini anticovid in Regione Lombardia, l'11 marzo scorso aveva scritto un tweet di fuoco: “La coda degli anziani fuori dal centro vaccinale di Niguarda per gli errori di Aria che manda 900 convocazioni al posto delle 600 previste è una vergogna! Ho mandato la Protezione Civile ad assisterli, mi scuso con tutti loro”. (segue) (Rem)