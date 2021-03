Vaccini: Regione Lombardia commissaria Aria, dg Gubian alla guida della società (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri è stato il turno dell'assessore al welfare Letizia Moratti di “stigmatizzare” i disservizi di Aria, sempre via social: "Per il buon proseguimento della #vaccinazione le cose che non funzionano vanno cambiate e su AriaLombardia servono decisioni rapide e drastiche. I cittadini non devono pagare le inefficienze della burocrazia, @RegLombardia deve loro offrire soluzioni e non problemi". Questa mattina, il leader della Lega Matteo Salvini, ha poi messo la definitiva “pietra tombale” sull'attuale gestione di Aria: “Stamattina ho sentito Fontana, Moratti e Bertolaso. Mi aspetto un bel segnale di cambiamento positivo", ha infatti spiegato ai cronisti all'uscita dal centro Avis di Lambrate a Milano, dopo i disservizi registrati nei giorni scorsi in Lombardia per le prenotazioni dei vaccini anti Covid. Il leader della Lega ha dichiarato poi che entro pochi giorni dovrebbe prendere il via il sistema di prenotazione per la campagna vaccinale di Poste in Lombardia. Poco fa la decisione della giunta di commissariare la partecipata regionale anche, come ha sottolineato Fontana durante il punto stampa, per una questione di immagine: "Situazioni di criticità come quelle della scorsa settimana offrono un'immagine distorta dei risultati a oggi raggiunti. A oggi sono state somministrati un totale di 1.231.413 vaccini di cui 322.568 agli over 80 oltre a 60mila nelle Rsa. Quindi la percentuale di chi ha ricevuto una dose tra gli over 80 che hanno aderito, circa 600mila, supera di gran lunga in 50 per cento, in linea con ciò che accade nel resto del Paese". "In tutta Italia - ha proseguito il governatore - sabato sono state inoculate 120mila dosi, di cui 30mila in Lombardia, che corrisponde a un quarto di tutte le vaccinazioni del Paese". Fontana ha tenuto però a sottolineare che non tutti i problemi hanno cause interne alla Regione: "Il nostro obiettivo è vaccinare tutti i lombardi, ammesso che arrivino le dosi necessarie dato che a fine mese le scorte a disposizione di Regione Lombardia saranno esaurite avendo somministrato il numero delle dosi messe a disposizione". (Rem)