Ecuador: ballottaggio presidenziale, attacchi personali nel primo e unico dibattito televisivo

- Sono stati gli attacchi personali, più che l'illustrazione delle rispettive agende politiche, a dominare il primo e unico dibattito televisivo tra gli aspiranti lla presidenza dell'Ecaudor. Attesi al ballotaggio dell'11 aprile, il socialista Andrés Arauz e il conservatore Guillermo Lasso si sono misurati con il formato del confronto reso obbligatorio dall'ultima riforma al Codice della democrazia, mai realmente scendendo in profondità sulle risposte ai temi "pesanti" dell'agenda politica nazionale: l'indebitamento pubblico, la sicurezza nazionale, il rilancio dell'economia e del lavoro del paese ferito dalla pandemia. I passagi di maggiore effetto si sono rivelati quelli che hano fatto leva dulle rispettive traiettorie politiche die protagonisti: al finanziere Lasso, Arauz ha chiesto se in caso di vittoria avrebbe pensato "agli ecuadoriani o alle banche". Al testimonial del "socialismo del XXI secolo", Lasso ha chiesto se sarebbe stato lui a governare o l'ex presidente e suo "padrino" politico, Rafael Correa, dal suo esilio in Belgio. (segue) (Brb)