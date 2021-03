Ecuador: ballottaggio presidenziale, attacchi personali nel primo e unico dibattito televisivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, materia che divide è la volontà di continuare a legarsi ai prestiti e ai piani di rilancio del Fondo monetario internazionale (Fmi). Il vantaggio di cui gode Arauz non autorizza i media e gli osservatori locali a pronostici facili: mancano ancora sondaggi sulle intenzioni di voto e il bacino di voti da recuperare è ancora ampio, considerando che al primo turno si erano presentati sedici candidati. Sulla competizione pesa infine la minaccia di boicottaggio annunciata da Yaku Perez, il candidato ecologista arrivato terzo per una manciata di voti: convinto che l'elezione sia viziata da frodi, il rappresentante delle comunità indigene ha detto che non sosterrà nessuno dei due candidati e inviterà a stracciare le schede come segno di protesta. (segue) (Brb)