Ecuador: ballottaggio presidenziale, attacchi personali nel primo e unico dibattito televisivo (4)

- Il voto di aprile metterà fine al governo di Lenin Moreno, già sodale politico e numero due dell'ex presidente Correa. Salito al potere, Moreno ha abbandonato l'agenda del suo predecessore, costretto in poco tempo ad abbandonare il paese, inseguito da una giustizia che in patria metteva alle corde lui ed altri nomi di spicco del precedente establishment. Il capo dello stato, che lascerà definitivamente il posto il 24 maggio, è ancora alle prese con diversi rimpasti di governo. L'ultimo ha riguardato il ministero degli Esteri, con l'esperto diplomatico Luis Gallego dimessosi, pare, per una frizione procedurale interna al governo, comunque nel pieno di una tensione con l'Argentina nata con parole "non amichevoli" rivolte dal presidente Alberto Fernandez all'indirizzo di Moreno. Il nuovo titolare della diplomazia ecuadoriana, il quarto dell'era Moreno, sarà l'ambasciatore in Germania, Manuel Mejia. (segue) (Brb)