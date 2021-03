Spagna: Catalogna, venerdì sarà reso noto il candidato per presidenza Generalitat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento catalano, Laura Borràs, ha annunciato che questo venerdì ci sarà un candidato all'investitura per la presidenza della Generalitat ed una sessione plenaria. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", Laura Borràs ha evitato di confermare se proporrà Pere Aragonès del partito indipendentista Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) per l'investitura dopo l'annuncio di un pre-accordo tra Erc ed il partito anti-sistema Candidatura di unità popolare (Cup). In merito all'annuncio del candidato del Partito socialista catalano (Psc), Salvador Illa, di voler tentare l'investitura nonostante possa contare esclusivamente sui voti del suo partito e di En Comú Podem, Borràs ha affermato che "non basta voler essere candidato, bisogna avere una possibilità plausibile di essere investito". La legislazione catalana prevede che, una volta consultati i rappresentanti dei gruppi parlamentari, il presidente del Parlamento proponga un candidato alla plenaria che per essere investito ha bisogno della maggioranza assoluta dei deputati (68). Se fallisce, viene indetta un'altra votazione dove è sufficiente una maggioranza semplice. (Spm)